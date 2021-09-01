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01 сентября 2021, 20:54

Стал известен календарь игр белорусских баскетболистов в отборе на ЧМ-2023

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился календарь матчей баскетбольной сборной Беларуси в отборочном турнире мужского чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок в квалификационной группе В белорусы проведут 25 ноября на своей площадке против команды Турции, а 28 ноября сыграют в гостях у сборной Греции. Остальные матчи подопечные Ростислава Вергуна сыграют в 2022 году:

25 февраля

Беларусь - Великобритания.

28 февраля

Великобритания - Беларусь.

30 июня

Турция - Беларусь.

3 июля

Беларусь - Греция.

В следующий этап отборочного турнира мирового первенства выйдут по три лучшие команды из восьми групп. В итоге от Европы в финальную стадию планетарного форума пройдут 12 лучших сборных.

Всего на финальном этапе 19-го мужского чемпионата мира выступят 32 команды со всех континентов. Впервые турнир пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии. Матчи состоятся с 25 августа по 10 сентября 2023 года.-0-

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