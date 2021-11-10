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10 ноября 2021, 20:03

Стал известен маршрут ралли-рейда "Шелковый путь" в 2022 году

Фото DPPI
Фото DPPI

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве провели онлайн-презентацию маршрута международного проекта "Шелковый путь", приоткрывшую детали предстоящей гонки, ранее державшиеся в секрете. Такая информация опубликована на официальном сайте ралли-рейда, сообщает БЕЛТА.

В честь 350-летия со дня рождения российского императора Петра I ралли соединит 10 регионов РФ, многие из которых неразрывно связаны с его именем. Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани (там же планируются административные и технические проверки) и финишем на Красной площади в Москве. Участники гонок проедут через Северный Кавказ и город Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж. Общая протяженность маршрута ралли-рейда составит 4380 км, из которых 2800 км приходится на спецучастки.

Тарифы за участие в гонке "Шелковый путь" 2022 года останутся на уровне регистрационных взносов 2021 года. Экипажи, где каждый человек моложе 30 лет, а также полностью женские экипажи на ралли "Шелковый путь" могут поучаствовать без уплаты стартовых взносов.

К соревнованию будут допущены участники на мотоциклах, квадроциклах, багги (SSV), внедорожниках и грузовиках. Прием заявок должен начаться 15 февраля 2022 года.

На международном ралли-рейде "Шелковый путь - 2021" экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял второе место в общем зачете.-0-

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