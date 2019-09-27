27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав белорусской сборной на ЧМ по спортивной гимнастике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В стартах женщин Беларусь представят лидер команды, бронзовый призер II Европейских игр Анастасия Алистратова и Анна Травкова.

В соревнованиях мужчин ставка сделана на еще одного бронзового медалиста мультиспортивного форума в Минске Андрея Лиховицкого, а также Дениса Санувонга, Илью Яковлева, Егора Шрамкова, Романа Антропова и Святослава Драницкого.

49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 13 октября в Штутгарте на крытой арене Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Помимо 14 комплектов наград участники планетарного первенства разыграют квоты на Олимпиаду-2020.

По итогам стартов в командном многоборье определятся по девять сборных, которые смогут выставить на Играх в Японии четырех человек. У мужчин такое право в прошлом году на аналогичных соревнованиях уже завоевали сборные Китая, России и Японии, среди женщин - национальные команды США, России и Китая.

Участники чемпионата мира, не сумевшие выполнить квалификационные требования на состязаниях в Штутгарте, получат шанс участвовать в Олимпиаде по итогам серии состязаний World Cup Series и чемпионата Европы-2020.-0-