3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав хоккейной сборной Беларуси на турнире в Казахстане. Для подопечных Михаила Захарова это будет первый старт с февраля 2020-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В Нур-Султане 10-13 февраля белорусам предстоят матчи турнира РariMatch Qazaqstan Hockey Open - 2021 , в котором помимо них будут участвовать команды Казахстана и олимпийской сборной России.

В командный постер Михаил Захаров включил следующих игроков: Иван Кульбаков ("Сочи", КХЛ), Дэнни Тэйлор ("Динамо-Минск", КХЛ) - вратари.

Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Дерябин (оба - "Динамо-Минск", КХЛ), Андрей Антонов, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев, Никита Парфенюк (все - "Юность"), Андрей Геращенко ("Динамо-Молодечно"), Никита Крыскин ("Неман"), Сергей Станкевич ("Шахтер") - защитники.

Артем Демков, Франсис Паре, Игорь Мартынов, Владимир Алистров, Александр Когалев (все - "Динамо-Минск", КХЛ), Артем Жук ("СКА-Нева", ВХЛ), Иван Дроздов, Сергей Дрозд, Михаил Стефанович, Максим Парфеевец, Евгений Ковыршин, Александр Китаров (все - "Юность"), Александр Суворов ("Динамо-Молодечно") - нападающие.

Последний раз хоккеисты сборной Беларуси выходили на лед на турнире Кaufland Cup в Словакии, который прошел 6-8 февраля 2020 года. Позже из-за пандемии COVID-19 был отменен ЧМ-2020, а финал олимпийской квалификации к Играм-2022 перенесен на 2021 год.

В минувшем сезоне 2019/2020 белорусская хоккейная сборная провела всего восемь официальных матчей.

Меньше игр за всю историю национальной команды было только в трех сезонах: 7 (1995/96), 4 (1994/95) и 2 (1992/93).

Турнир в Казахстане пройдет в формате контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира, который состоится с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии.-0-