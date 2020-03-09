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09 марта 2020, 18:21

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Контиолахти

Елена Кручинкина. Фото из архива
Елена Кручинкина. Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на восьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 12-15 марта в Контиолахти (Финляндия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Команду у мужчин представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей, Егор Казаринов и Виктор Кривко. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова и Аделина Сабитова.

Стартуют соревнования 12 марта мужским спринтом, 13 марта пройдет аналогичная гонка у женщин. Пасьютами продолжатся состязания 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.-0-

Мартен Фуркад и Доротея Вирер возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону за два этапа до конца сезонаМартен Фуркад и Доротея Вирер возглавляют общий зачет Кубка мира по биатлону за два этапа до конца сезона
У женщин личный зачет Кубка планеты возглавляет итальянка Доротея Вирер, у которой 776 очков, на второй строке норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, имеющая 707 баллов, третье место занимает шведка Ханна Эберг, набравшая 705 очков.

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