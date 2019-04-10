Стал известен состав сборной Беларуси на матч 1/2 финала Кубка Федераций с Австралией

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и Австралии назвали составы на полуфинальный матч Кубка Федераций, который состоится 20-21 апреля в Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитан белорусской команды Татьяна Пучек рассчитывает на Арину Соболенко (10-й номер мирового рейтинга), Александру Саснович (35), Викторию Азаренко (60), Веру Лапко (65) и Лидию Морозову, занимающую 42-е место в парном рейтинге.

Лидером австралиек будет девятая ракетка мира Эшли Барти. Кроме нее капитан команды Алисия Молик пригласила на матч с белорусками Дарью Гаврилову (58-й номер рейтинга WTA), Саманту Стосур (58) и Присциллу Хон (130).

В четвертьфинале нынешнего турнира сборная Беларуси не оставила шансов на успех команде Германии, обыграв ее в Брауншвейге со счетом 4:0. Австралийские теннисистки в упорнейшей борьбе в американском Эшвилле взяли верх над командой США - 3:2.

Сборные Беларуси и Австралии еще ни разу не встречались между собой в Кубке Федераций. В командном мировом рейтинге Беларусь сейчас занимает 3-е место, Австралия находится на 6-й позиции. Теннисистки Австралии семь раз выигрывали Кубок Федераций, правда, последний их триумф датирован 1974-м годом. Высшим достижением белорусок является выход в финал 2017 года, в котором они уступили в Минске команде США - 2:3.

Победитель матча Австралия - Беларусь в финале встретится с победителем второго полуфинала, в котором команда Франции примет в Руане теннисисток Румынии. Финальный матч пройдет 9-10 ноября на арене одного из финалистов.-0-