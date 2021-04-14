Стал известен состав сборной Беларуси по греко-римской борьбе на ЧЕ-2021 в Варшаве

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по греко-римской борьбе определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет в Варшаве. Турнир состоится 19-25 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя, состав команды определился по итогам тренировочных схваток. Кроме того, учитывалось состояние, в котором спортсмены подошли к предстоящим соревнованиям. Таким образом, на чемпионате Европы по греко-римской борьбе выступят следующие борцы: Артем Кацер (55 кг), Глеб Макаренко (60 кг), Сослан Дауров (63 кг), Максим Негода (67 кг), Антон Коробов (72 кг), Тимур Бердыев (77 кг), Радик Кулиев (82 кг), Кирилл Маскевич (87 кг), Николай Стадуб (97 кг), Павел Рудаков (130 кг).-0-