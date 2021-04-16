Стал известен состав сборной Беларуси по женской борьбе на ЧЕ в Варшаве

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по женской борьбе определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет в Варшаве. Турнир состоится 19-25 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя, подопечные Олега Райхлина выступят в столице Польши практически оптимальным составом. Для представительниц национальной команды, среди которых и обладатели олимпийских лицензий, это будет отличная возможность не только поспорить за награды континентального форума, но и оценить свою форму в преддверии Олимпиады в Токио.

На чемпионате Европы по женской борьбе тренерский штаб дружины сделал ставку на следующих спортсменок: Наталья Варакина (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина Пичковская (55 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Кристина Сазыкина (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Татьяна Павлова (65 кг), Анна Садченко (68 кг) и Василиса Марзалюк (75 кг).-0-