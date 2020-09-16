Стала известна стоимость трансфера самого дорого футболиста мира

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский футбольный клуб ПСЖ назвал сумму, за которую они готовы продать 21-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Sun.

Согласно данным издания, форвард хочет сменить команду и готов рассмотреть разные предложения, поэтому ПСЖ оценило его в 325 миллионов евро. Такая сумма стала рекордной за всю историю футбола, а многие клубы посчитали стоимость 21-летнего Килиана Мбаппе завышенной.

Свою готовность приобрести результативного игрока выразил мадридский "Реал". Руководство знаменитого клуба предлагает за чемпиона мира только 100 миллионов евро.

Пока идут переговоры и если сделка состоится, то трансфер в 325 миллионов евро станет самым дорогим в истории. Сейчас это звание принадлежит нападающему ПСЖ Неймару, который в 2017 году перешел в клуб из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. -0-