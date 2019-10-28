Названы арены, на которых пройдет ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны арены, где пройдут матчи хоккейного чемпионата мира-2022 в Финляндии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Матчи одной из групп, а также два четвертьфинальных поединка состоятся на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. Это спортивное сооружение принимало планетарные форумы в 1997, 2003, 2012 и 2013 годах. Основные же события турнира - матчи одной из групп, два четвертьфинала, полуфинальные и решающие поединки - пройдут в Тампере, на строящейся в настоящее время "Тампере Дэк Арене". Комплекс на 13,5 тыс. зрителей планируют открыть к концу 2021 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Помимо хозяев соревнований на ЧМ квалифицируются 13 сборных по итогам чемпионата мира-2021, который пройдет в Беларуси и Латвии. Также в Финляндии выступят две лучшие дружины из второго по значимости дивизиона мирового хоккея.

Девятый раз в своей истории Финляндия получила право на проведение планетарного первенства на конгрессе Международной федерации хоккея в 2017 году. В 2012 и 2013 годах финны были хозяевами самого престижного старта сезона вместе со шведами.-0-