Стали известны даты матчей минского "Динамо" в плей-офф КХЛ

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига объявила о старте плей-офф 1 марта и представила сетку Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Лиги.
По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков. Минское "Динамо", которое расположилось на 8-м месте Запада, в первом раунде сыграет с лучшей командой конференции - СКА. Игры в Санкт-Петербурге пройдут 2 и 4 марта, в Минске клубы встретятся 6 и 8 марта. Следующие матчи серии при необходимости состоятся 10, 12 и 14 марта.
В первом раунде плей-офф прошлого сезона "зубрам" также противостояли хоккеисты СКА. Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.-0-