Стали известны даты проведения плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужчин

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны участники и даты проведения полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

Матчи полуфинальных серий пройдут до двух побед одной из команд. В первой паре, которая начнет свои поединки встречей 15 июля, сойдутся ХК "Минск" и СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП. Второй матч между командами состоится 17 июля. При необходимости 19 июля будет проведена третья игра.

Во второй паре сошлись брестский "Строитель" и ХК "Гомель". Их поединок за право выступить в решающей стадии соревнований начнется 25 июля. Второй матч намечен на 27 июля. Если ни одна из дружин после двух игр не обеспечит себе путевку в финал турнира, на 29 июля намечено решающее противоборство.

Финальные матчи и встречи за третье место, в которых команды будут играть до трех викторий, намечены на 1-2 и 5-6 августа. При необходимости решающий поединок пройдет 8 августа.

Кстати, игры на Кубок Республики Беларусь среди мужских команд, запланированные на 3-5 августа в Барановичах, переносятся на более поздний срок.-0-