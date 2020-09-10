Стали известны даты проведения решающей стадии чемпионата Беларуси по волейболу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком ОО "Белорусская федерация волейбола" принял решение о возобновлении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд высшей лиги дивизиона А сезона 2019/2020. Решающая стадия турнира состоится 15-16 сентября в формате "Финала четырех" и пройдет на "Чижовка-Арене", сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественного объединения.

В женском турнире 15 сентября сначала состоится матч между "Жемчужиной Полесья" из Мозыря и могилевским "Коммунальником-МГУ" (10.00). Позже, в 13.00, сойдутся "Минчанка" и "Прибужье" из Бреста. Проигравшие команды 16 сентября в 10.00 оспорят бронзовые медали, а в 13.00 пройдет поединок за золото турнира.

В эти же сроки состоится и "Финал четырех" мужского чемпионата Беларуси. 15 сентября в 15.30 начнется матч между солигорским "Шахтером" и гомельской "Энергией", а в 18.00 сойдутся минский "Строитель" и обуховский "Легион". Матч за третье место пройдет 16 сентября в 15.00, а финал - в 18.00.

Сообщается также, что вход на трибуны "Чижовка-Арены" ограничен не будет. Для тех, кто не сможет посетить матчи, будет организована прямая трансляция с места событий. В целях нераспространения коронавируса организаторы просят болельщиков соблюдать масочный режим.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято на заседании исполнительного комитета Белорусской федерации волейбола в апреле.-0-