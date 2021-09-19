Стали известны финалисты ЧЕ по волейболу среди мужских команд

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Словении и Италии оспорят золото чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд в сегодняшнем финале турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч против команды Словении поначалу складывался для поляков как нельзя лучше, но во второй партии что-то произошло с "бело-красными", которые не сумели реализовать шесть сетболов. После этого игра команды Витала Хейнена "посыпалась". Попытки исправить ситуацию за счет индивидуального мастерства отдельных игроков ни к чему не привели. Фавориты потерпели болезненное поражение - 1:3 (25:17, 30:32, 16:25, 35:37). Это четвертый подряд случай в истории чемпионатов Европы, когда поляки уступают соперникам из Словении.

Сборная Италии встала на турнирном пути действующих пока еще обладателей титула чемпионов Европы, который сербы выиграли в 2019 году. Дружина Слободана Ковача гораздо лучше соперников смотрелась в начале первой партии, но его коллега из Италии Фердинандо Де Джорджи смог настроить подопечных на борьбу, и после нервной концовки именно аппенинцы повели в счете.

Сценарий второй партии повторил сюжет стартового отрезка встречи. Вновь сербы оставили за собой ее начало. Потом были равная борьба с равными шансами на успех и отличный финишный спурт итальянцев.

После второго перерыва ничего не изменилось. Итальянцы легко читали игру соперника, заставляя ошибаться блокирующего сербов Александра Атанасьевича. Но на этот раз игроки Слободана Ковача взяли себя в руки и смогли выиграть столь важный для продолжения борьбы за место в финале отрезок поединка.

Разочарованные таким окончанием сета итальянцы после паузы между партиями получили от тренера ценные указания и с первых же минут начали "утюжить" оборонительные порядки сербов, оторвавшись от них на шесть пунктов. Сербы постепенно утратили охоту к сопротивлению и признали силу оппонентов - 1:3 (27:29, 22:25, 25:23, 18:25).

Таким образом, в матче за третье место сербы сыграют с поляками, а золото оспорят словенцы и итальянские волейболисты.

Стоит отметить, что обе дружины прошедшие в решающую стадию Евроволлея-2021, на групповом этапе состязаний были конкурентами сборной Беларуси и уже играли между собой.-0-