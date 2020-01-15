Стали известны капитаны сборных на Матч звезд КХЛ - 2020

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КХЛ определила капитанов команд на Матч звезд КХЛ - 2020, такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Капитаном команды дивизиона Боброва стал Вадим Шипачев из московского "Динамо". Сборной дивизиона Тарасова на льду будет руководить Кирилл Капризов из ЦСКА. Данис Зарипов из "Ак Барса" будет лидером команды дивизиона Харламова, а Даррен Диц из астанинского "Барыса" - сборной дивизиона Чернышева.
Матч звезд КХЛ пройдет 19 января в "ВТБ Арена - Парк" в Москве.-0-