Стали известны медалисты чемпионата Беларуси по фехтованию на рапирах

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Стали известны победители чемпионата Беларуси по фехтованию на рапирах в личных соревнованиях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях мужчин победу праздновал брестчанин Александр Шеленков. Второе место у еще одного представителя команды из города над Бугом Романа Беляева. Бронза на счету Владислава Логунова из Минска и Егора Озимко из Гродно.

Среди женщин не было равных минчанке Варваре Шафоростовой. Серебро на счету спортсменки из Гомеля Яны Андреенко. Бронзовые медали разделили между собой брестчанка Дарья Власова и еще одна гомельчанка Анна Андреенко.

23 октября представители рапирного фехтования определят сильнейших в командном первенстве.

В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-