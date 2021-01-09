9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны медалисты открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. Турнир завершился на МКСК "Минск-арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спринтерском многоборье у женщин не было равных Анне Нифонтовой из команды Минска. Второе место заняла могилевчанка Евгения Воробьева. Замкнула тройку сильнейших еще одна столичная конькобежка Анастасия Прокопович.

У мужчин в данном виде программы победу праздновал минчанин Игнат Головатюк. Серебро завоевал его земляк Виктор Руденко. Бронза на счету могилевчанина Владислава Запойкина.

В классическом многоборье у женщин золото на счету Екатерины Слоевой из дружины Минской области. Марина Зуева, представляющая столицу, завоевала серебро. Бронза пришлась впору ее землячке Татьяне Михайловой.

У мужчин в классическом многоборье не было равных минчанину Егору Доморацкому. Компанию на пьедестале ему составили могилевчанин Евгений Болгов и минчанин Алексей Кирпичник. Они выиграли серебряную и бронзовую награды соответственно.

В командном зачете звание абсолютных чемпионов состязаний досталось дружине Минска. Второе место у команды Могилевской области. Третью позицию в итоговом протоколе оставили за собой спортсмены Витебской области.

Турнир стал отборочным на ключевые международные старты сезона.-0-