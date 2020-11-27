27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Стали известны медалисты первого дня ЧЕ-2020 по художественной гимнастике в Киеве (Украина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В групповых упражнениях не было равных сборной Израиля. В сумме упражнений с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав они набрали 67,575 балла. Серебро у команды Азербайджана (66,300), бронзу выиграли украинские грации (63,700). Белорусские групповички пропускают старт в столице Украины из-за проблем со здоровьем.

В командных состязаниях не было равных сборной Украины – 237,150 балла. Второе место оставила за собой дружина Израиля (236,900). Сборная Азербайджана (226,175) выиграла бронзовые медали.

В стартах юниорок белоруски будут представлены во всех финалах турнира. Спортсменки соревновались в упражнениях с булавами и лентой. В композиции с булавами Елизавета Зорькина набрала 23,550 балла и заняла в квалификации 2-е место. Чуть лучше выступила украинка Мелания Тур (23,800). Еще одна белоруска Дина Агишева в этом виде программы стала шестой (22,450). В упражнении с лентой Агишева показала второй результат – 21,250 баллов, уступив израильской гимнастке Дарье Атаманов (21,500). Таким образом, Елизавета Зорькина поборется за медали в упражнениях с мячом и булавами, а Дина Агишева – со скакалкой и лентой.

В воскресенье за медали в индивидуальном многоборье начнут борьбу Анастасия Салос и Алина Горносько. -0-