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03 апреля 2021, 22:05

Стали известны медалисты российской волейбольной суперлиги среди женских команд

Фото ФПБ
Фото ФПБ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани завершился "Финал Шести" российской женской волейбольной суперлиги, по итогам которого стали известны победители и призеры турнира сезона 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали выиграли волейболистки калининградского "Локомотива", которые в тяжелом пятисетовом поединке смогли одолеть московское "Динамо" – 3:2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12). Самыми результативными игроками в составе победившей дружины стали Луиза Липпманн, на счету которой  25 пунктов и Татьяна Ежак (18 очков). У москвичек   главной ударной силой стали Екатерина Енина (23 очка) и Наталья Перейра (20 очков).

Отметим, что в составе тренерского штаба "железнодорожников" золотые медали завоевали представители белорусской школы волейбола Святослав Миклашевич и Денис Барджеев.

Что касается "Динамо", то  за москвичек серебряной медалисткой российской суперлиги стала белоруска Анна Климец, которая принесла своей команде два пункта в решающем поединке.

Бронзовые медали завоевали волейболистки казанского "Динамо-Ак Барс", которые в споре за третье место на пьедестале обыграли "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга – 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 27:25).

Призы лучшим игрокам "Финала Шести" российской женской суперлиги получили: Алла Галкина (либеро; "Локомотив"), Алина Федоровцева (подающая; "Динамо-Ак Барс"), Наталья Перейра ("Динамо" (Москва); нападающая), Валерия Зайцева ("Локомотив"; блокирующая), Татьяна Романова ("Динамо" (Москва); связующая), Ирина Воронкова ("Локомотив"; МVP).

Напомним, что волейболистки "Минчанки" заняли в российской волейбольной суперлиге сезона 2020/2021 рекордное пятое место.-0-

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