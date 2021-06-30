Стали известны обладатели индивидуальных призов в НХЛ

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной хоккейной лиге определили обладателей призов лучшему игроку, вратарю, защитнику и новичку сезона 2020/2021. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги.

Самым ценным хоккеистом признан форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Канадский нападающий сумел в сокращенном чемпионате за 56 матчей набрать 105 очков (33+72). Для Коннора Макдэвида это второй "Харт Трофи" в карьере. В топ-3 вошли Остон Мэттьюз и Натан Маккиннон.

Лучшим вратарем сезона стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери. Игрок впервые выиграл "Везина Трофи", опередив Андрея Василевского и Филиппа Грубауэра.

Лучшим защитником чемпионата и обладателем "Норрис Трофи" стал хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Адам Фокс. Игрок набрал 47 очков, опередив в голосовании Кэйла Макара и Виктора Хедмана.

Награда лучшему новичку "Колдер Трофи" досталась Кириллу Капризову. Российский форвард "Миннесоты" в своем первом сезоне забросил 27 шайб и набрал 51 очко. В топ-3 номинантов вошли Джейсон Робертсон и Алекс Неделькович.-0-