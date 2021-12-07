Стали известны обладатели первого комплекта наград ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны обладатели первого комплекта наград чемпионата мира по тяжелой атлетике, который стартовал в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые медали планетарного форума были разыграны в весовой категории 55 кг у мужчин. В олимпийской дисциплине, двоеборье золото завоевал представитель Казахстана Арли Чонтей - 260 кг (118 кг в рывке + 142 кг в толчке).

Второе место занял атлет из Таиланда Тада Сомбунуана - 256 кг (114 кг +141 кг). Бронзу выиграл болгарин Ангел Русев - 254 кг (110 кг+144 кг).

Что касается победителей в каждом из упражнений, то обладателями "малых" золотых медалей стали Арли Чонтей (рывок) и Ангел Русев (толчок).

Белорусские тяжелоатлеты, по предварительной информации, заявлены на турнир в четырех весовых категориях: Павел Ходасевич (89 кг), Петр Асаенок (96 кг), Александр Венскель (102 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).-0-