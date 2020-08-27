27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны пары полуфиналистов и расписание решающей стадии Кубка Салея-2020. Торжественная церемония прошла в фан-доме хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Таким образом, 29 августа в полуфинальных поединках турнира, который принимает Гомель, сойдутся "Гомель" - "Динамо-Минск" (начало матча в 13.00) и "Динамо-Молодечно" - "Юность" (17.00).
В воскресенье, 30 августа, команды, проигравшие в полуфиналах, сойдутся в споре за бронзу (13.00), а победители выяснят отношения в решающем поединке (17.00).
Чаще всего обладателем почетного трофея становилась столичная "Юность". На ее счету шесть викторий. Пять побед в турнире у "Гомеля". Хоккеисты "Динамо" первенствовали дважды - в 2005 и 2006 годах.