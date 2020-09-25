Стали известны первые медалисты чемпионата Беларуси по летнему биатлону

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РЦОП "Раубичи" завершились спринтерские гонки чемпионата Беларуси по летнему биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин первенствовал Дмитрий Лазовский из Минска. Он допустил один промах и преодолел 10 км дистанции за 25 мин 48,5 сек. Второе место оставил за собой Антон Смольский из дружины Минской области. Не закрыв по ходу гонки две мишени, он отстал от чемпиона на 2,3 сек. Замкнул тройку сильнейших Сергей Бочарников: он промахнулся дважды и был медленнее победителя в этом виде программы на 5,8 сек.

Призеры мужского спринта - Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Сергей Бочарников

В женском спринте на 7,5 км дистанции не было равных Динаре Алимбековой из дружины Могилевской области. Олимпийская чемпионка допустила два промаха и пришла к финишу спустя 23 мин. 24,1 сек. после старта. Серебряная медаль у промахнувшейся однажды Елены Кручинкиной (Минская область) - отставание от победительницы 35,3 сек. Бронзовая награда пришлась впору Анне Сола (Витебская область), которая была неточна дважды и уступила Динаре Алимбековой 41,4 сек.

Старший тренер мужской сборной Андрей Падин

Максим Воробей

Чемпионат продолжится 27 сентября. Награды найдут своих обладателей в гонках преследования на 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин.

Из-за пандемии коронавируса августовский чемпионат мира, который должен был проходить в немецком Рупольдинге, отменили, поэтому для белорусских спортсменов этот турнир стал первой возможностью оценить свои кондиции в соревновательной обстановке. Помимо белорусов в споре за медали участвуют стреляющие лыжники из Монголии и России.-0-

Фото Дениса Костюченко