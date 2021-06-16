16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны первые победители чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заездах байдарок-одиночек на 500 м у мужчин не было равных Никите Борикову из Гомельской области, который преодолел данную дистанцию за 1 мин. 41,570 сек. Вторым финишный створ пересек минчанин Дмитрий Натынчик - 1 мин. 42,718 сек. Бронза на счету Владислава Кравца из Брестской области - 1 мин. 43,003 сек.

В аналогичных стартах у женщин победу праздновала Ольга Худенко из дружины Гомельской области - 1 мин. 57,459 сек. Второе место у ее подруги по команде Марины Литвинчук - 2 мин. 01,651 сек. Бронзовая награда осталась за Вероникой Леонюк из Гродненской области - 2 мин. 01, 951 сек.

В стартах каноэ-одиночек на 500 м среди мужчин викторию праздновал Максим Петров из Могилевской области - 1 мин. 53,685 сек. Серебро выиграл еще один представитель данного региона Виталий Осецкий - 1 мин. 55,090 сек. Бронза на счету столичного спортсмена Ивана Потапенко - 1 мин. 55,383 сек.

Аналогичные старты у женщин завершились победой Елены Ноздревой из Гомельской области - 2 мин. 14,021 сек. Еще одна спортсменка из юго-восточного региона Дарина Пикулева заняла второе место с результатом 2 мин. 20,843 сек. Замкнула тройку сильнейших Надежда Макарченко из Могилевской области - 2 мин. 21,058 сек.

В гонках байдарок-двоек на 200 м (микст) золото турнира выиграл экипаж Ольги Худенко и Дмитрия Натынчика (Гомельская область / Минск) - 35,742 сек. Серебро у спортсменов Минской области Анны Пащенко и Даниила Тихоновича - 37,967 сек. Бронза на счету смешанного дуэта из Гомельской области Кирилл Смоляник / Владислава Скриганова - 38,072 сек.

В гонках каноэ-двоек на 200 м (микст) не было равных представителям Могилевской области Надежде Макарченко и Станиславу Савельеву - 42,374 сек. Второе место заняли Дарья Марусова и Владислав Полешко (Минск / Минская область) - 43,044 сек. Бронзовые медали выиграли спортсмены из Гомельской области Юлия Ганчаревич и Юрий Мазанович - 43,434 сек.

Состязания продлятся до 20 июня.-0-