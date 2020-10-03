Стали известны первые победители чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе. Турнир с участием сильнейших "скороходов" страны завершается в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин на дистанции 20 км не было равных Александру Ляховичу из Гродненской области, итоговый результат которого 1 час 24 мин. 26 сек. Серебряную медаль выиграл Никита Коляда из Брестской области - 1 час 26 мин. 32 сек. Замкнул тройку призеров еще один спортсмен Брестчины Дмитрий Лукьянчук - 1 час 31 мин. 47 сек.

В аналогичном виде программы у женщин золото выиграла легкоатлетка из Брестской области Виктория Рощупкина - 1 час 34 мин. 42 сек. Второй к финишу пришла Анастасия Раровская из Гродненской области - 1 час 37 мин. 10 сек. На третьем месте старт завершила Екатерина Гнедько из Брестской области, установившая личный рекорд, который отныне равен 1 час 44 мин. 24 сек.-0-