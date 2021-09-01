Стали известны первые полуфиналистки ЧЕ по волейболу среди женских команд

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны первые полуфиналистки чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из четвертьфиналов шведки уступили команде Нидерландов - 0:3 (25:27, 16:25, 19:25). Скандинавская дружина стала одной из сенсаций турнира, выбив в первом раунде плей-офф соперниц из Болгарии. Раньше они столь далеко по турнирной сетке не добирались. У шведок был шанс продвинуться еще дальше, но их соперницы из Нидерландов не стали повторять ошибок болгарской команды.

Шведки удачно начали встречу, особенно хороша была в атаке Изабель Хаак. Она в итоге набрала 18 очков. Но для победы этого было мало. "Оранжевые" смогли перехватить инициативу и не отдали ее соперницам до финального свистка. Лидером у победительниц была Ника Даалдероп, на счету которой 16 результативных атак.

Соперник Нидерландов в полуфинале еврочемпионата станет известен после сегодняшнего противоборства команд Италии и России (начало матча в 18.00). Именно дружина соседней страны выбила из турнира команду Беларуси, одолев подопечных Станислава Саликова со счетом 3:1.

Первую путевку во второй полуфинал накануне разыграли сборные Турции и Польши. "Красно-белые" лишь моментами могли найти аргументы против соперниц с берегов Босфора. Турчанки достаточно быстро перехватили инициативу и не отдали ее конкуренткам до самого конца поединка - 3:0 (25:18, 25:14, 25:23). Лучшими снайперами своих команд стали турчанка Эбрар Каракурт (20 очков) и полька Магдалена Стысяк (14 пунктов).

Соперницами команды под руководством итальянского тренера Джованни Гуидетти станут победительницы матча между действующими чемпионками Европы из Сербии и сенсационно пробившимися в четвертьфинал француженками. Поединок между этими командами начнется сегодня в 21.00.

Полуфиналы чемпионата Европы среди женских команд пройдут 3 сентября. Матч за третье место и финал намечены на 4 сентября.-0-