Стали известны победители чемпионата Беларуси по боксу в Молодечно

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители чемпионата Беларуси по боксу, который завершился в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире среди мужчин победы в своих весовых категориях одержали Денис Солоцких (52 кг, Гродненская область), Антон Черномаз (57 кг, Могилевская область), Артур Туниев (60 кг, Могилевская область), Дмитрий Асанов (63 кг, Минская область), Александр Радионов (69 кг, Могилевская область), Виталий Бондаренко (75 кг, Минск), Алексей Алферов (81 кг, Гродненская область), Владислав Смягликов (91 кг, Гомельская область) и Дмитрий Макаревич (свыше 91 кг, Минск).

В стартах женщин виктории праздновали Ольга Лущик (48 кг, Минск), Юлия Апанасович (51 кг, Гомельская область), Александра Карпович (54 кг), Ульяна Есипенко (57 кг), Алла Стародуб (60 кг), Арина Данильчик (64 кг) и Алина Вебер (69 кг) из Минска.

На турнире выступали 28 девушек и 59 мужчин из всех регионов Беларуси. Турнир стал одним из этапов отбора на старты олимпийской квалификации к Играм в Токио и чемпионата мира, которые состоятся в 2021 году. Старт континентального отбора на Олимпиаду пройдет в феврале, мирового - в мае 2021 года.

В условиях пандемии состязания проходили в соответствии с требованиями, были приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава и Международной федерации бокса. На трибуны не пускали зрителей, а участники обязаны были соблюдать масочный режим. Для любителей бокса шла онлайн-трансляция с места событий.-0-