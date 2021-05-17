Стали известны победители и призеры ЧЕ по плаванию в эстафетах 4х100 м вольным стилем

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители и призеры в эстафетах 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин победу праздновали британские спортсменки Люси Хоуп, Анна Хопкин, Эбби Вуд и Фрея Андерсон - 3 мин. 34,17 сек. Второе место заняли пловчихи Нидерландов во главе с Раноми Кромовиджоджо - 3 мин. 34,29 сек. Бронзовая медаль на счету команды Франции - 3 мин. 35,92 сек.

В мужской эстафете золото у представителей России, за которую выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников - 3 мин. 10,41 сек. Это новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял британский эстафетный квартет - 3 мин. 11,56 сек. Бронза у команды Италии - 3 мин. 11,87 сек.-0-