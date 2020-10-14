Стали известны победители Кубка Беларуси по кроссу в Могилеве

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители Кубка Беларуси по кроссу, который прошел в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Забег на 5 км у женщин выиграла представительница Могилевской области Нина Савина, преодолевшая дистанцию за 17 минут 12,9 секунд. Второе место заняла Екатерина Корнеенко, выступающая за команды Минской и Могилевской областей - 17 минут 27,2 секунды. Бронзовую награду выиграла Татьяна Шабанова из дружины Могилевской области - 17 минут 35,2 секунды.

У мужчин первенствовал также спортсмен из Могилевской области Сергей Платонов, пробежавший 5 км за 15 минут 7 секунд. Второе место занял его земляк Вячеслав Скудный - 15 минут 14,6 секунд. Бронзовую медаль выиграл минчанин Сергей Кравченя - 15 минут 23,3 секунды.

В командном первенстве главный трофей достался дружине Могилевской области. Вторая позиция у команды Брестской области, и замкнули тройку сильнейших спортсмены из Минска.-0-