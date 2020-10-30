ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 октября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:45 Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:35 Стали известны победители первого дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту Спорт
21:29 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек В мире
21:17 ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки В мире
21:10 Витебский музей воинов-интернационалистов: история создания, уникальные экспонаты и планы на будущее Регионы
21:01 В Минске автомобиль сбил во дворе несовершеннолетнего велосипедиста, водитель скрылся Происшествия
20:58 ФОТОФАКТ: Добровольные дружины помогают милиции в охране правопорядка в Минске Регионы
20:48 Страны СНГ намерены активнее сотрудничать в области ветеринарии Общество
20:17 Энергетические напитки не вызывают привыкания, но по-разному влияют на организм - Минздрав Общество
20:05 Скидку при получении среднего специального образования получат прошедшие срочную военную службу Общество
19:35 Эксперты стран СНГ обсудили сотрудничество в социально-трудовой сфере Общество
19:14 В Киеве иномарка насмерть сбила двух человек на остановке общественного транспорта В мире
19:05 В Бресте таксист под влиянием толпы бросал в правоохранителей камни Происшествия
18:58 В Малоритском районе с почестями перезахоронили останки 8 красноармейцев Регионы
18:47 Единая система информирования о небезопасной продукции заработает в ЕАЭС в 2021 году Экономика
18:46 Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия Общество
18:36 Лукашенко пообещал дальнейшую поддержку органам внутренних дел в их работе Президент
18:29 Прокуратура направила в суд дело о надругательстве над госфлагом в Ивацевичском районе Происшествия
18:25 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за повреждение инфраструктуры БЖД Происшествия
18:21 Лукашенко о ситуации в Беларуси: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне Президент
18:19 Депутат: Конституцию нужно реформировать не под политическую обстановку, а обдуманно Регионы
18:12 Число раненых при землетрясении в Турции превысило 200 человек В мире
17:56 Для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде планируют задействовать дальневосточную базу Спорт
17:56 В Беларуси планируют развивать сеть реабилитационных центров для наркозависимых Общество
17:50 Лукашенко: у Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика Президент
17:42 Ретроспективу польского режиссера Войцеха Хаса покажут на "Лістападзе" Афиша
17:34 Двое мужчин пострадали при взрыве в котельной в Слуцке Происшествия
17:26 Белорусский бизнес обратил внимание ЕЭК на необходимость создания равных условий для СП в ЕАЭС Экономика
17:25 Мотоциклист наехал на припаркованные машины в Минске - есть пострадавшие Происшествия
17:21 Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Спорт
30 октября 2020, 21:35

Стали известны победители первого дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители первого дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который стартовал на "Минск-Арене". Турнир собрал около 70 спортсменов из всех регионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 500 м у женщин не было равных Анне Нифонтовой, которая показала итоговое время 38,84 сек. В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовал Игнат Головатюк - 35,28 сек. Марина Зуева лидировала на дистанции 3000 м у женщин с итоговым результатом 4 мин. 12,75 сек.

В гонках на 5000 м у мужчин викторию праздновал Егор Доморацкий - 6 мин. 42,58 сек. В женском командном спринте чемпионками страны стали спортсменки дружины Беларусь-1, продемонстрировавшие результат 1 мин. 33,95 сек.

Соревнования продолжатся до 1 ноября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конькобежный спорт чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ
Фото из архива Для подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде планируют задействовать дальневосточную базу
Фото tokyo2020.org/en В Токио возобновили подготовку волонтеров к Олимпиаде
Егор Герасимов. Фото из архива Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл на турнире в Нур-Султане
Фото vtkielce.pl Гандболисты "Кельце" вышли на первое место в группе А Лиги чемпионов
Фото из архива Беларусь и Россия обсуждают вопросы взаимодействия в области спорта
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска
"Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся" - Лукашенко предупредил участников беспорядков
В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы
Minsk World: новые жители, новые дома, новые темпы. И лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
Лукашенко о ситуации в Беларуси: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне
Лукашенко: у Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика
Лукашенко поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка
Для "Гродно Азота" есть резерв специалистов, препятствующие работе будут отстранены - гендиректор
ФОТОФАКТ: Добровольные дружины помогают милиции в охране правопорядка в Минске
На первом блоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины
Скидку при получении среднего специального образования получат прошедшие срочную военную службу
ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
В информпространство Беларуси идут вбросы с серверов из пяти-шести стран - эксперт
Министр жилищно-коммунального хозяйства о качестве услуг, снижении затрат и планах на будущую пятилетку
Рекомендации Европарламента направлены против народа Беларуси - Савиных
Депутат: диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем вмешательстве
Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси
Маска, прикрывающая только подбородок или рот, не выполняет защитную функцию - эпидемиолог
Карпенко: БГУ является флагманом белорусской науки и высшего образования
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.