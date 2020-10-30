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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители первого дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который стартовал на "Минск-Арене". Турнир собрал около 70 спортсменов из всех регионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. На дистанции 500 м у женщин не было равных Анне Нифонтовой, которая показала итоговое время 38,84 сек. В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовал Игнат Головатюк - 35,28 сек. Марина Зуева лидировала на дистанции 3000 м у женщин с итоговым результатом 4 мин. 12,75 сек. В гонках на 5000 м у мужчин викторию праздновал Егор Доморацкий - 6 мин. 42,58 сек. В женском командном спринте чемпионками страны стали спортсменки дружины Беларусь-1, продемонстрировавшие результат 1 мин. 33,95 сек. Соревнования продолжатся до 1 ноября.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!