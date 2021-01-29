Стали известны победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 января 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:47 Поддержка человека труда и укрепление экономики - акценты развития Беларуси глазами делегатов ВНС Регионы
18:45 Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро Происшествия
18:40 Кананович: Всебелорусское народное собрание призвано дать ответы на волнующие общество вопросы Регионы
18:34 Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор Общество
18:31 Даже дистанционно чувствовались живые эмоции от встречи с Президентом - студенты ГГУ им.Ф.Скорины Регионы
18:21 "Белавиа" изменяет условия переоформления билетов в некоторые города Общество
18:17 МАРТ: волнения рестораторов насчет ограничения времени работы общепита преждевременны Экономика
18:14 Белорусско-израильская научно-историческая видеоконференция была посвящена теме "Холокост в Беларуси" Общество
18:01 По всем основным социально-экономическим показателям Минска к 2025 году прогнозируется рост - Кухарев Регионы
18:00 Дефицит республиканского бюджета в 2020 году составил Br1,9 млрд Экономика
17:59 Швейцарский биатлонист Мартин Ягер выиграл спринт на ЧЕ в Польше Спорт
17:56 Электрогрузовики, электрокомбайны и легковые электромобили - над чем работают белорусские ученые Экономика
17:55 Студентка: было интересно услышать мнение Президента по самым волнующим темам Общество
17:41 CERT.BY сообщил о целевой атаке трояна Emotet на транспортно-логистическую сферу Общество
17:39 В Молодечненском районе милиция проводит рейды на ж/д станциях Регионы
17:38 Нацбанк заинтересован в создании в Беларуси института финансового консультанта Экономика
17:32 Более $30 млрд иностранных инвестиций привлечено в Минск за пятилетку - Кухарев Регионы
17:24 Молодым людям было важно узнать курс развития страны лично от Президента - преподаватель ГГУ им. Ф.Скорины Регионы
17:23 Атмосфера была дружественной и непринужденной - студентка о встрече Лукашенко с молодежью Общество
17:14 ВОЗ ожидает невысокую заболеваемость гриппом в Беларуси Общество
17:10 Биткоин резко вырос после поста Илона Маска В мире
17:07 За оскорбление участкового инспектора задержан минчанин Происшествия
17:07 В Гродно задержали наркокурьера Происшествия
17:05 НАН презентовала новый беспилотник "Мишень" Общество
17:02 Чадюк: каждое третье преступление в 2020 году в Могилевской области совершили нетрезвые Регионы
16:58 Медучреждения обеспечены двухмесячным запасом СИЗов - отраслевой профсоюз Общество
16:58 Стали известны победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин Спорт
16:57 "Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" будут сотрудничать в привлечении инвестиций Экономика
16:55 Студент: с первых минут встречи Президент задал тон неформальной дискуссии Общество
16:49 Червяков: проект программы социально-экономического развития учитывает интересы всего общества Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
29 января 2021, 16:58

Стали известны победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин. Турнир стартовал в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 60 м с барьерами победу праздновал Виталий Парахонько из Витебской области, итоговый результат спортсмена - 7,86 сек. В гладком беге на аналогичной дистанции не было равных Юрию Заболотному из Гомельской области - 6,8 сек. Бег на 200 м выиграл Сергей Пустобаев из Гродненской области - 21,91 сек.

В стартах на 400 м победу в Кубке Беларуси праздновал минчанин Александр Василевский, его итоговый результат - 48,96 сек. Бег на 800 м лучше удался Сергею Карпову из Могилевской области - 1 мин. 53,73 сек. Состязания на 1500 м выиграл его земляк Сергей Платонов, финишировавший с результатом 3 мин. 49,68 сек. На дистанции вдвое длиннее также победил представитель Могилевской области Вячеслав Скудный - 8 мин. 22,2 сек.

В прыжках с шестом не было равных спортсмену из Израиля Льву Скоришу, который покорил высоту 5 м 20 см. В тройном прыжке лучший результат показал Максим Нестеренко из дружины Могилевской области. Для этого ему понадобилось установить личный рекорд, который отныне равен 16 м 92 см. В прыжках в высоту обошлось без сюрпризов: тут первенствовал Максим Недосеков из Витебской области - 2 м 20 см.

В толкании ядра не знал равных атлет из Бахрейна Махмуд Абдельрахман, отправивший снаряд на 21 м 10 см.

В состязаниях по прыжкам в длину высшую ступень пьедестала оставил за собой украинский спортсмен Владислав Мазур, победный результат которого - 7 м 89 см.

В беге на 3000 м с препятствиями быстрее других финишировал спортсмен из команды Могилевской области Дмитрий Иваненко, преодолевший расстояние за 8 мин. 45,88 сек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кубок Беларуси легкая атлетика спорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Швейцарский биатлонист Мартин Ягер выиграл спринт на ЧЕ в Польше
Фото Twitter Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринт на ЧЕ в Польше
Фото из архива ЧМ-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме 22-28 марта
Ольга Говорцова. Фото из архива Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в 1/2 финала турнира в США
Фото lanouvellerepublique.fr Гандболисты "Вардара" победили "Войводину" в матче SEHA-лиги
Фото из архива На чемпионате мира по гандболу сегодня определятся финалисты
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе
Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Топ-новости
Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо
Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
Снег и до -10°С ожидается в Беларуси 30 января
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
МАРТ: волнения рестораторов насчет ограничения времени работы общепита преждевременны
Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году
"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
Медучреждения обеспечены двухмесячным запасом СИЗов - отраслевой профсоюз
БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию
Компания Parimatch получила два "золота" премии "Бренд года" 2020
МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
ДНК-вакцина от рака показала обнадеживающие результаты - белорусский онколог
В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.