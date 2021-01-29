Стали известны победители первого дня Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители Кубка Беларуси по легкой атлетике в помещениях среди мужчин. Турнир стартовал в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В беге на 60 м с барьерами победу праздновал Виталий Парахонько из Витебской области, итоговый результат спортсмена - 7,86 сек. В гладком беге на аналогичной дистанции не было равных Юрию Заболотному из Гомельской области - 6,8 сек. Бег на 200 м выиграл Сергей Пустобаев из Гродненской области - 21,91 сек.

В стартах на 400 м победу в Кубке Беларуси праздновал минчанин Александр Василевский, его итоговый результат - 48,96 сек. Бег на 800 м лучше удался Сергею Карпову из Могилевской области - 1 мин. 53,73 сек. Состязания на 1500 м выиграл его земляк Сергей Платонов, финишировавший с результатом 3 мин. 49,68 сек. На дистанции вдвое длиннее также победил представитель Могилевской области Вячеслав Скудный - 8 мин. 22,2 сек.

В прыжках с шестом не было равных спортсмену из Израиля Льву Скоришу, который покорил высоту 5 м 20 см. В тройном прыжке лучший результат показал Максим Нестеренко из дружины Могилевской области. Для этого ему понадобилось установить личный рекорд, который отныне равен 16 м 92 см. В прыжках в высоту обошлось без сюрпризов: тут первенствовал Максим Недосеков из Витебской области - 2 м 20 см.

В толкании ядра не знал равных атлет из Бахрейна Махмуд Абдельрахман, отправивший снаряд на 21 м 10 см.

В состязаниях по прыжкам в длину высшую ступень пьедестала оставил за собой украинский спортсмен Владислав Мазур, победный результат которого - 7 м 89 см.

В беге на 3000 м с препятствиями быстрее других финишировал спортсмен из команды Могилевской области Дмитрий Иваненко, преодолевший расстояние за 8 мин. 45,88 сек.-0-