Стали известны победители розыгрыша Кубка Беларуси по дзюдо в Могилеве

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители розыгрыша Кубка Беларуси по дзюдо, который завершился в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях, которые прошли после долгого перерыва в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, принимали участие 98 спортсменов из всех регионов Беларуси.

В стартах мужчин три победы отпраздновали столичные спортсмены Владислав Дубровский (60 кг), Юнус Бекмурзаев ( 81 кг) и Никита Свирид (абсолютная весовая категория). Дважды на высшую ступень пьедестала поднимались атлеты из Витебской области Дмитрий Мужайло (66 кг) и Даниэль Мукете (100 кг), Столько же раз праздновали успех представители команды Могилевской области Дмитрий Миньков (73 кг) и Виктор Кляусов (90 кг). Еще одна виктория на счету Егора Кухаренко (свыше 100 кг), выступавшего за дружину Гродненской области.

Среди женщин наибольший успех сопутствовал спортсменкам из Витебской области. На их счету четыре виктории. Сразу две награды принесла своей дружине новополочанка Дарья Концевая, первенствовавшая в весе 78 кг. Еще две победы на счету ее землячек Анастасии Двораковой (52 кг) и Яны Макрецкой (63 кг).

Дважды первенствовали спортсменки из Могилевской области Анна Коваленко (48 кг) и Анастасия Скворцова (70 кг). Также на турнире побеждали Ульяна Миненкова (57 кг; Гомельская обл) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг; Минск).-0-