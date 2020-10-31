31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители второго дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который стартовал на "Минск-Арене". Турнир собрал около 70 спортсменов из всех регионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день турнира были разыграны четыре комплекта наград. В гонках на 1000 м у женщин не было равных Екатерине Слоевой, которая показала итоговое время 1 мин. 19, 31 сек. У мужчин на аналогичной дистанции лучшим стал Игнат Головатюк – 1 мин. 10, 13 сек.

В командной гонке у женщин первенствовала команда Беларусь-1, показавшая итоговые 3 мин. 13,06 сек. В аналогичном виде программы у мужчин старты также завершились победой дружины Беларусь-1 – 3 мин. 58,09 сек.

Завершатся соревнования на конькобежном овале "Минск-Арены" 1 ноября.-0-