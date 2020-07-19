Стали известны победители заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители и призеры заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе, который проводился во время открытого чемпионата Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке критериум у женщин первое место заняла Таисия Носкович из Брестской области. Второй завершила этот вид состязаний Алина Абраменко из Минска. Третье место на счету Татьяны Шараковой из Витебской области. Кстати, для Татьяны это третья медаль этапа Кубка Беларуси, который проходит в Гродно. Ранее она первенствовала в групповой гонке и "разделке".

В гонке критериум у мужчин победил гонщик из Гродно Евгений Королек. Двукратный чемпион мира в стартах на треке опередил брестчанина Евгения Соболя, занявшего второе место, и спортсмена из Минской области Василия Строкова, замкнувшего тройку призеров. Накануне Евгений Королек выиграл групповую гонку, а ранее стал серебряным призером в мужской "разделке".

Финальный этап Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе пройдет осенью 2020 года.-0-