Стали известны полуфиналисты женского чемпионата Беларуси по волейболу

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны полуфиналисты чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этой стадии в борьбу за медали чемпионата Беларуси вступают волейболистки "Минчанки", противостоять которым будут соперницы из брестского "Прибужья". Брестчанки в четырех матчах четвертьфинальной серии остановили турнирное продвижение гродненского "Коммунальника-ГрГУ". Стартовые игры команды проведут в Бресте 21 и 22 марта. Ответные - 28 и 29 марта в Минске.

Вторую пару полуфиналистов составили "Жемчужина Полесья" из Мозыря и могилевский "Коммунальник-МГУ". 21 и 22 марта игры состоятся в Мозыре в "Полесье-Арене", а 28-29 марта серия переедет в Могилев, на площадку местного СК "Олимпиец".

Победители этих противоборств будут выявлены в сериях до трех побед. Команды, оказавшиеся сильнее, оспорят золото чемпионата Беларуси.-0-