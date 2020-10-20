20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны призеры первого дня чемпионата Беларуси по фехтованию, который стартовал на "Чижовка-Арене" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во вторник, 20 октября на дорожки столичного спорткомплекса вышли мастера шпажного фехтования в индивидуальных состязаниях.

У мужчин не было равных спортсмену из Минской области Кириллу Касьяннику. Серебро выиграл атлет из Могилевской области Денис Павловский. Бронзовые медали на счету Владислава Печинского из Гродненской области и Артема Чертовича, выступающего за дружину Брестской области.

В женских стартах викторию праздновала Екатерина Поршнева из команды Гомельской области. Второе место у минчанки Александры Царской. Гомельчанка Ольга Силкина и Ксения Томашевская из Минской области завоевали бронзовые медали.

Во второй день турнира, 21 октября пройдут командные старты в фехтовании на шпагах у женщин и мужчин.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по фехтованию продлится с 20 по 25 октября. Для белорусских спортсменов это первые старты после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

В турнире принимают участие порядка 250 спортсменов из Беларуси, России и ЮАР. В ходе состязаний будет разыграно 12 комплектов медалей в личных и командных состязаниях у мужчин и женщин в фехтовании на шпагах, рапирах и саблях.

Организаторами открытого чемпионата страны выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, ОО "Белорусская республиканская федерация фехтования", Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-