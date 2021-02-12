Стали известны призеры "Снежного снайпера" в средней возрастной группе

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2021" на призы Президентского спортивного клуба в средней возрастной группе, которые завершились сегодня в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах девочек 2007-2008 годов рождения на 2,4 км викторию одержала Анна Добровольская, пробежавшая дистанцию за 7 мин. 35,1 сек. (0 промахов). Второе место оставила за собой Вероника Поставничая (отставание 11,8 сек., 1 промах). Замкнула тройку призеров Влада Шантар (отставание 21,8 сек., 0 промахов).

У мальчиков в данной возрастной группе не было равных Станиславу Саковичу - 7 мин. 03,4 сек. (1 промах). Второе место занял Степан Кучерявый (отставание 11,3 сек., 0 промахов). Бронза у Романа Лученка (отставание 15,1 сек, 1 промах).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах" и активно готовились к соревнованиям.

Организуют состязания Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, Мингорисполкома и Миноблисполкома.-0-