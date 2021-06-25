25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны соперники белорусских волейбольных клубов в еврокубках. Церемония жеребьевки прошла в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужской Лиге чемпионов ЕКВ Беларусь представит солигорский "Шахтер", который начнет выступление с квалификации.

С легкой руки именитого серба Драгана Станковича "горняки" сразятся с лондонской "Полонией".

Сначала чемпионы Беларуси сыграют с командой, основанной польскими эмигрантами, на выезде, а ответная игра состоится на площадке "Шахтера".

В женской Лиге чемпионов Беларусь будет представлять "Минчанка". Именитая голландка Робин де Кройф определила, что соперник белорусской команды по второму раунду квалификации определится в соперничестве греческого "Олимпиакоса" и бельгийского "Астерикс Аво Беверен".

Матчи намечены на октябрь.

Кроме того, соперником минского "Строителя" в Кубке вызова ЕКВ будет швейцарская "Лозанна". Поединки этих команд пройдут с 30 ноября по 2 декабря и с 7 по 9 декабря 2021 года.-0-