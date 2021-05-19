19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны соперники минской "Юности" по групповому раунду хоккейной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в Цюрихе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Минская "Юность" сыграет в группе F, ее соперниками станут чешский "Оцеларжи", шведский "Лександ" и швейцарский "Фрибур-Готтерон".

Группу А составили "Векше" (Швеция), "Спарта-Прага" (Чехия), "Турку" (Финляндия), "Бремерхавен" (Германия).

В квартете В сыграют "Фрелунда" (Швеция), "Хельсинки" (Финляндия), "Млада Болеслав" (Чехия), "Цюрих" (Швейцария).

В группе С померятся силами "Лукко" (Финляндия), "Адлер Мангейм" (Германия), "Лозанна" (Швейцария), "Кардифф" (Великобритания).

Группа D такова: "Цуг" (Швецария), "Регле" (Швеция), "Ред Булл Мюнхен" (Германия), "Сендерюске" (Дания).

Группа Е после жеребьевки обрела такой вид: "Айсберен Берлин" (Германия), "Лугано" (Швейцария), "Шеллефтео" (Швеция), "Таппара" (Финляндия).

Группа G: "Рунгстед" (Дания), "Руан" (Франция), "Клагенфурт" (Германия), "Донбасс" (Украина).

Группа Н: "Ястшембе" (Польша), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Фриск" (Норвегия), "Больцано" (Италия).

Расписание матчей группового раунда будет опубликовано в ближайшее время. На групповом этапе каждая команда проведет по матчу дома и в гостях. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в 1/8 финала.-0-