Стали известны соперники сборной Беларуси по хоккею на групповом этапе ЧМ-2022

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован состав групп на чемпионат мира-2022, который примут финские Хельсинки и Тампере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Сборная Беларуси попала в группу В, где сыграет с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. Матчи пройдут на льду "Тампере-Арены".

В группе А, которая расположится в Хельсинки, между собой сыграют сборные Канады, России, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.

Хозяйкой 85-го чемпионата мира на конгрессе IIHF в 2019 году была выбрана Финляндия. Матчи турнира пройдут с 13 по 29 мая 2022 года.-0-