Стали известны составы пар 1/2 финала гандбольной Лиги чемпионов

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийской Вене состоялась жеребьевка решающего этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший соперник брестского клуба "Мешков Брест" по четвертьфинальной стадии испанская "Барселона" 12 июня в немецком Кельне встретится в полуфинале с французским "Нантом". Во втором полуфинальном матче еще один представитель Франции "Пари Сен-Жермен" сыграет с датским "Ольборгом". Победители полуфинальных поединков 13 июня поспорят за главный трофей европейского клубного гандбола.

Бомбардирскую гонку чемпионской Лиги сейчас возглавляет правый крайний брестчан Никита Вайлупов, который забросил 93 мяча. Из участников предстоящего "Финала четырех" реальные шансы догнать белоруса имеют три снайпера: Валеро Ривера ("Нант") - 86 мячей, Миккель Хансен ("Пари Сен-Жермен") - 80, Алекс Гомес ("Барселона") - 79. Белорусский линейный Вячеслав Бохан, выступающий в составе чемпиона Украины запорожского "Мотора", сейчас замыкает десятку лучших бомбардиров ЛЧ, забросив 71 мяч.

В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света чаще других - девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-