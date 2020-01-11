Стали известны составы сборных Беларуси на эстафетные гонки КМ по биатлону в Оберхофе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб женской сборной Беларуси назвал состав команды на классическую эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. За национальную команду побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина и Елена Кручинкины. Команда отправится на дистанцию под 14-м номером. Всего стартуют 23 сборные, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации биатлона.

Также в субботу в Оберхофе состоится мужская классическая эстафета. Состав сборной Беларуси - Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов. У команды 11-й стартовый номер. Всего на дистанцию отправятся 26 сборных.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Елены Кручинкиной, Анны Солы и Ирины Кривко заняла 11-е место. Мужская команда Беларуси (Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников) разместилась на 14-й позиции.

На втором этапе в Хохфильцене белорусская женская команда финишировала 13-й. Белорусский мужской квартет Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов занял 7-е место.-0-