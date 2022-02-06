Стали известны стартовые номера белорусских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Анна Сола
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Определены стартовые номера биатлонисток в завтрашней индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Завтра в полдень по минскому времени первой на дистанцию олимпийской трассы в Чжанцзякоу уйдет лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанн. Первой из четырех представительниц Беларуси на лыжню выйдет Ирина Лещенко, у которой 14-й стартовый номер. Анна Сола стартует 27-й, Динара Алимбекова - 30-й, Елена Кручинкина - 35-й.
Всего в стартовый протокол внесены фамилии 89 стреляющих лыжниц.-0-