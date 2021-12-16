Стали известны стартовые номера белорусских биатлонистов в спринте на этапе КМ во Франции

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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны стартовые номера белорусских биатлонистов в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым из белорусов под третьим стартовым номером выйдет Антон Смольский. Затем на лыжню отправятся Дмитрий Лазовский (21-й), Роман Елетнов (65-й), Максим Воробей (88-й) и Никита Лобастов (110-й). В зачете данного вида программы Кубка мира по биатлону лучший из белорусов Дмитрий Смольский занимает 15-е место, Дмитрий Лазовский - 29-й, Роман Елетнов - 39-й.
Напомним, что 10 декабря в Хохфильцене Антон Смольский выиграл бронзу в спринте, преодолев 10 км с двумя огневыми рубежами на 20,5 сек. медленнее, чем победитель из Германии Йоханнес Кюн (26 мин. 05 сек.).-0-