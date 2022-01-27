Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Африканских наций

27 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. На Кубке Африканских наций определились все участники четвертьфиналов. Последние путевки в данную стадию оформили сборные Египта и Экваториальной Гвинеи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала египтяне встречались с командой Кот-д'Ивуара. Основное и дополнительное время поединка завершилось со счетом 0:0, но в серии пенальти "фараоны" реализовали все 5 попыток, соперники - только 4. Схожим образом развивалась и встреча сборных Экваториальной Гвинеи и Мали. За 120 минут команды также не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых ударов точнее оказались гвинейцы - 6:5.

Следующая стадия Кубка Африки стартует в субботу. В этот день состоятся четвертьфиналы Буркина-Фасо - Тунис и Камерун - Гамбия. 30 января путевку в одну вторую финала оспорят сборные Сенегала и Экваториальной Гвинеи, также за попадание в четверку лучших команд континента сразятся Египет и Марокко.-0-