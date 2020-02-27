Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того, как в заключительном туре регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ЦСКА победили "Сочи" (6:0), минское "Динамо" выиграло у московских одноклубников (4:3), а "Витязь" по буллитам взял верх над ярославским "Локомотивом" (5:4), определились все пары соперников в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Западной конференции силами померятся: ЦСКА, выигравший Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате, и нижегородское "Торпедо" (8), СКА (2) - "Витязь" (7), "Йокерит" (3) - "Локомотив" (6), "Динамо" (Москва) (4) - "Спартак" (5).

В Восточной конференции сойдутся "Ак Барс" (1) и "Нефтехимик" (8), "Барыс" (2) - "Металлург" (7), "Авангард" (3) - "Салават Юлаев" (6), "Автомобилист" (4) - "Сибирь" (5).

Команды, указанные первыми, получат преимущество домашней площадки.-0-