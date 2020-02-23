Стали известны все пары плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того, как в поединке заключительного тура чемпионата Беларуси по хоккею "Юность-Минск" обыграла гродненский "Неман" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), окончательно определились все пары плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, в четвертьфинале Кубка Президента встретятся "Юность-Минск" - "Локомотив" (Орша), "Неман" (Гродно) - "Могилев", "Шахтер" (Солигорск) - "Металлург" (Жлобин), "Динамо-Молодечно" - "Гомель".

Матчи 1/4 финала Кубка Президента, который вручается победителю чемпионата Беларуси, пройдут 27 и 28 февраля, а также 2-3 марта и, если понадобится, - 5, 7 и 9 марта.

Преимущество своей площадки в этих противоборствах по итогам регулярного первенства получают "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что первые две игры, а также в случае надобности пятую и седьмую эти дружины проведут на домашних аренах.-0-