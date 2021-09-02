Стали известны все участницы полуфинальной стадии ЧЕ по волейболу среди женских команд

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Сербии и Италии вышли в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очень быстро завершился самый ожидаемый поединок четвертьфинальной стадии континентального форума между сборными Италии и России. В том, что молодежный состав команды РФ вряд ли победит мечтающих реабилитироваться после Олимпиады опытных соперниц, сомнений было мало. Но то, с какой легкостью Кристина Кирикелла с подругами по команде добились нужного результата, пожалуй, стало сенсацией.

Итальянки позволили соперницам повести в счете лишь в самом начале первого сета. В дальнейшем они полностью контролировали ситуацию и завершили игру за 67 минут.

Таким образом, сборная России, уступив со счетом 0:3 (20:25, 8:25, 15:25), не смогла прервать длящуюся с 2015 года безмедальную серию выступлений на чемпионатах Европы. Лучшими игроками в составах команд стали Паола Эгону (Италия) - 15 очков, Арина Федоровцева (Россия) - 7 пунктов.

Также достаточно быстро завершился поединок команд Сербии и Франции. Подопечные Зорана Терзича, защищающие титул чемпионок Европы, поначалу были обескуражены напором соперниц, которые в первой партии показали, что не намерены сдаваться на милость фаворитам турнира. Однако затем сборная балканской страны, уязвленная тем, что придется провести на площадке на один сет больше, чем было ею запланировано, начала планомерное наступление на оборонительные порядки французского коллектива.

Так, в третьей партии сербки позволили соперницам набрать лишь семь очков. Следующий отрезок матча француженки провели гораздо лучше. Зоран Терзич был вынужден даже вернуть на площадку лидеров команды, которым незадолго до этого дал отдохнуть, надеясь на успешную игру честолюбивых дублеров. Замены позволили добиться нужного результата - 3:1 (22:25, 25:18, 25:7, 25:20).

Самыми результативными тут стали сербка Тияна Бошкович, набравшая 27 очков, и француженка Амели Ротар с 15 пунктами.

Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 3 сентября, в Белграде.

Интересной обещает быть игра между действующими чемпионками, дружиной Сербии, и показывающей на этом континентальном турнире весьма привлекательный волейбол сборной Турции. Во второй паре полуфиналисток силами померятся команды Италии и Нидерландов.

Финал и поединок за третье место пройдут в субботу, 4 сентября.

Сборная Беларуси, также участвовавшая в данном турнире, смогла выйти из группы и, уступив в 1/8 финала соперницам из России - 1:3, покинула ряды соискательниц наград ЧЕ-2021.-0-