Стало известно расписание "Финала четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание "Финала четырех" Кубка Беларуси - 2020 по волейболу среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.
Турнир пройдет 11-12 декабря в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена". В первый день состязаний состоятся матчи между солигорским "Шахтером" и гомельской "Энергией", а также минским "Строителем" и витебским "Марко-ВГТУ".
На следующий день, 12 декабря, команды, уступившие накануне, разыграют бронзовые медали турнира, а победители выяснят отношения в финале. Время начала поединков станет известно позже.
Действующим обладателем Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд является "Шахтер", на счету которого две виктории в турнире. "Строитель" - восьмикратный обладатель почетного трофея.-0-