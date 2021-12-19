Стало известно расписание игр ХК "Гомель" в финале Континентального кубка IIHF

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание игр ХК "Гомель" в решающей стадии розыгрыша Континентального кубка IIHF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым соперником "рысей" станет "Сарыарка" из Караганды. Этот поединок состоится 7 января и начнется в 17.30 по минскому времени. На следующий день команда Сергея Стася померится силами с датским "Ольборг Пайретс". Начало встречи 21.30.

В заключительном туре гомельчане поспорят с "Краковией". Матч против "полосатых", как еще называют польский клуб болельщики, намечен на 9 января и начнется в 17.30.

Континентальный кубок IIHF является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. Действующим обладателем трофея является датский "Сеннерйюск". Наибольшее количество раз Континентальный кубок выигрывали хоккисты минской "Юности" - 3 раза. Однажды трофей выигрывал гродненский "Неман".

Наилучший результат ХК "Гомель" в данных состязаниях, участие в финале сезона 2003/2004.

Тогда "рыси" заняли второе место, пропустив вперед "Слован" из Братиславы. Словацкая дружина в решающем матче победила гомельчан со счетом 6:2(2:0, 2:0, 2:2).

В 2022 году финал турнира 7-9 января примет датский Ольборг. -0-